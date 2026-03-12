Daniela Cidoncha será cabeza de serie en el Campeonato de España de judo

El pasado fin de semana se celebró la Supercopa de España de judo infantil y cadete de Alicante, una competición que reunió a 1.200 deportistas procedentes de las distintas Comunidades Autónomas, así como a judokas internacionales de Francia, Portugal, Irlanda, Estados Unidos y Ucrania.

Esta cita era la última prueba del circuito nacional y el Judo Club Salamanca estuvo representado por Daniela Cidoncha, que cuajó una brillante actuación consiguiendo la medalla de bronce, solo cediendo en semifinales frente a la judoka balear. Con este resultado, la judoka salmantina se consolida entre las ocho mejores del ranking nacional, por lo que será cabeza de serie en el sorteo del Campeonato de España Cadete que se celebrará el próximo 17 de abril en Palma de Mallorca.

Desde el club charro destacan la regularidad de su deportista durante toda la temporada, consiguiendo una plata en la Supercopa de España de Asturias, bronces en las Supercopas de España de Cantabria y de Alicante y otro bronce en la Copa de España “A” de Cataluña.

Con estos resultados y su desempeño durante toda la temporada, la joven judoka salmantina afronta el Campeonato de España con las máximas garantías, sabiendo que si compite a su nivel puede optar a todo.

Las próximas citas para el Club Salmantino serán el primer Torneo Internacional de Judo Junior “Ciudad de Valladolid”, que se celebrará el próximo 21 de marzo, y la Supercopa de España Junior de Tomelloso que se celebrará el próximo 11 de abril, donde el club salmantino estará representado por Luisa Hernández en la categoría de -63Kg y por Mario de Pedro en la categoría de -81Kg.