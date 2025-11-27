David Arroyo, el ‘fichaje de invierno’ para Unionistas en División de Honor

David Arroyo ya ve la luz al final del túnel. El centrocampista se lesionó de gravedad la pasada campaña en las filas del Conquense y en verano firmó para ayudar a Unionistas en División de Honor. El propio futbolista se fija la fecha de diciembre para poder ayudar a sus compañeros en la lucha por la salvación.

¿Por qué decidió fichar por Unionistas a División de Honor? “Me habían hablado muy bien de este club y hablé con el entrenador y con Juan García. Es un sitio ideal”.

¿Cómo se encuentra de la lesión? “Me lesioné el año pasado y me operaron en marzo. Ahora ya me encuentro bien en el campo y estoy completando algún entrenamiento”.

Uno sufre más en lo físico o en lo mental. “Las dos. En lo mental tienes que estar muy fuerte y ser muy positivo. Sí es verdad que, en los primeros días, me costaba más. Pero ahora vas avanzando cada semana y progresas”.

¿Cuándo cree que estará disponible para el entrenador? “Creo y espero que en diciembre, que ya haré nueve meses de la operación, estar disponible. Ojalá antes de Navidad. Pero es muy importante dar paso a paso y no querer dar dos de golpe”.

¿Qué le puede aportar a Unionistas de División de Honor? “Sobre todo, ganas, compromiso y también competitividad. Hay que ayudar al equipo en lo que sea. Jugué el año pasado en la categoría, antes de lesionarme, y ya sé cómo es la categoría”.

¿Tiene menos puntos el equipo de los que ha merecido? “Yo creo que sí. Sí es verdad que no he visto a ningún equipo que haya merecido ganar mucho más que nosotros. Creo que merecíamos tener más puntos de los que tenemos”.

Diferencia de puntuación entre local y visitante. “En casa estamos cumpliendo muy bien y tenemos que seguir así. Fuera de casa estamos compitiendo bien, pero no se nos están dando los resultados. Si seguimos trabajando así, van a llegar los resultados fuera de casa”.