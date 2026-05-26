David Gallego tomará las riendas de Unionistas en División de Honor para la temporada 26/27

Cuerpo Técnico de Unionistas en División de Honor para la temporada 26/27

Unionistas en División de Honor da a conocer el equipo del Cuerpo Técnico para la temporada 26/27.

David Gallego será el nuevo entrenador que tome las riendas del equipo blanquinegro, contando también con la ayuda del segundo entrenador que será Mario Briones. Mientras, Alejandro Martín asumirá el cargo de entrenador de porteros.

Desde el Club informan que Gallego se pondrá al frente de "un proyecto que mantiene la base del grupo de trabajo del ascenso y la permanencia lograda esta temporada".

A mayores, como preparador físico para la próxima temporada figura Victor Vicente; como analista Kevin Elena; el fisioterapeuta será Álvaro Herranz y el delegado José Antonio Prieto.

Los nombres de los integrantes del Cuerpo Técnico se han hecho oficiales en la mañana de este martes a través de la Cuenta oficial del fútbol base de Unionistas de Salamanca CF.