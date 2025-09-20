David Ruano y María José Carpio se coronan en la Carrera Urbana de Monterrubio de la Armuña

La tarde del 20 de septiembre, Monterrubio de Armuña volvió a vibrar con la 12+4 Carrera Urbana, un evento consolidado en el calendario deportivo provincial. Con gran participación y un ambiente festivo, los atletas ofrecieron una demostración de esfuerzo, velocidad y compañerismo que congregó a vecinos y visitantes.

En la categoría absoluta masculina, el gran triunfador fue David Ruano Rodríguez (CD La Armuña), que detuvo el cronómetro en 16 minutos y 30 segundos, imponiéndose con solvencia. El segundo puesto fue para Jorge Hernández Arnes (Velsalamanca), a tan solo 20 segundos, mientras que el tercer cajón lo ocupó Sergio Fernández Martín, también del Velsalamanca, apenas tres segundos más tarde.

En la categoría absoluta femenina, la victoria fue para María José Carpio Melgar (Ibéricos Simón Martín), con un tiempo de 19:42, seguida de Inés García García (Corre y Calla) en 20:55, y Nieves Rodríguez González (Atlético Salamanca), que completó el podio con 21:36.

Además de las pruebas absolutas, se disputaron competiciones en todas las categorías, desde chupetines hasta veteranos, lo que reforzó el carácter popular e inclusivo de la cita. Con corredores llegados de múltiples clubes de Castilla y León, la carrera volvió a convertirse en una auténtica fiesta del atletismo.

La organización, respaldada por la Delegación Salmantina de Atletismo, destacó la calidad de los participantes y la calurosa acogida del público, que una vez más convirtió a Monterrubio en epicentro deportivo de la provincia.