David Ruano y María José Carpio se alzan con el primer puesto en la XV Carrera Navideña de San Cristóbal de la Cuesta

Los atletas David Ruano del Club Deportivo La Armuña, con una marca de 0:14'04, y María José Carpio del equipo Ibérico Simón Martín, con una marca de 0:16'53, se han alzado con el primer puesto en la XV Carrera Navideña de San Cristobal de la Cuesta celebrada en la jornada de este sábado 3 de enero.

Con salida y meta desde la plaza mayor del municipio, se han disputado dos carreras que han dado comienzo a las 16:30 y a las 17:30 horas; una de ellas con participación de adultos y otra con menores.

Las distancias han sido de 300 metros para los más pequeños y 3.900 para los adultos, destacando el recorrido por el casco urbano con el especial protagonismo de tres vueltas a un circuito por los alrededores de la plaza.

XV Carrera Navideña en San Cristobal de la Cuesta

El resto de los ganadores han sido:

En la categoría absoluta: Álvaro Ramos de 'Fithouse by FisioTormes' con un segundo puesto y Juan Carlos Bueno de 'Team Rum&Go' con un tercer puesto.

En la categoría femenina: Celia González de la Escuela de Triatlón Salmantina con un segundo puesto y Elena Vega Sánchez de 'Ahigal Race Team' con un tercer puesto

Los premios han sido entregados por varios miembros de la corporación municipal encabezados por su alcalde, Celso García.