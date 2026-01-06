Davo causará baja médica lo que resta de temporada en el Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS ha anunciado que David Fernández ‘Davo’ causará baja temporal por lo que resta de la presente temporada debido a su situación médica y a las complicaciones derivadas de su última lesión.

Según ha informado el club, la decisión responde tanto a criterios médicos como deportivos, con el objetivo principal de facilitar la recuperación completa del jugador. Al mismo tiempo, esta medida permitirá al Salamanca CF UDS liberar su ficha de cara a la incorporación de nuevos efectivos en la segunda vuelta del campeonato.

Desde la entidad blanquinegra se mantiene, no obstante, la voluntad firme de alcanzar un acuerdo para que el extremo asturiano continúe vinculado al club una vez finalizado su proceso de recuperación. El Salamanca CF UDS confía en que Davo pueda demostrar todo su potencial y talento la próxima temporada, aunque a día de hoy dicho acuerdo aún no está cerrado.

Según informan la dirección deportiva ya se encuentra trabajando en esta línea junto al jugador, con la intención de sentar las bases de su continuidad en el futuro.

Por último, el Salamanca CF UDS ha querido trasladar públicamente su apoyo, cercanía y confianza a Davo, convencido de que el futbolista "regresará más fuerte tras superar este periodo".