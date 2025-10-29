Davo se reincorpora a los entrenamientos del Salamanca CF UDS

Buenas noticias para el Salamanca CF UDS. Davo Fernández se reincorpora a los entrenamientos del equipo blanquinegro después de unos meses complicados en lo personal.

"Desde su llegada al club, Davo se ha visto condicionado por una lesión que le mantiene en proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo técnico y médico. En paralelo, en las últimas semanas ha tenido que afrontar un durísimo golpe personal: su padre sufrió un grave accidente, lo que obligó al futbolista a desplazarse de urgencia a Asturias para acompañar a su familia en estos momentos tan delicados", explicaba el club el pasado 25 de septiembre.

Sus compañeros no han dudado en dedicarle cada una de las victorias y ahora, el '17', ya se incorpora a los entrenamientos para estar disponible en el choque ante el Coruxo del próximo domingo.