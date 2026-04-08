Debacle de Perfumerías Avenida ante Araski
Las vascas vencieron por 68-72 y las de Montañana enlazan dos derrotas seguidas en Liga Femenina
Batacazo de Perfumerías Avenida. Las charras volvieron a jugar un mal partido y cayeron en casa ante Araski por 68-72 para meterse en más problemas en la clasificación.
El quinteto azulón estuvo formado por Iyana, Vilaró, Spreafico, Magarity y Cave. Magarity fue la primera en convertir con un lanzamiento de tres y las bandejas de Iyana y Vilaró daban la primera renta a las charras (7-2). Sin embargo, Araski se metió en el partido con cuatro triples en el primer cuarto. Los tiros libres de Zellous y Vilaró daban una ventaja de cinco puntos a Avenida al término de los diez primeros minutos (21-16).
Pasaron tres minutos de cuarto y Montañana tuvo que parar el partido. Avenida no tenía intensidad ni puntos. Y Araski se ponía a solo dos puntos (21-19). Iyana activó a las suyas con una canasta de cinco metros y dos asistencias a Cave en el poste bajo (27-21). Pero las charras siempre jugaron de forma deslavazada, a ráfagas y con poca continuidad en sus acciones defensivas y ofensivas. Un triple de Iyana mandaba el partido al descanso con 34-29.
El regreso de los vestuarios dejó buenas pinceladas charras con un dos más uno de Iyana, un triple de Spreafico y una canasta en poste bajo de Cave. 42-34. Pero Avenida es capaz de lo mejor y lo peor. Araski reaccionó y se puso 44-50 en mitad de algunos silbidos en Würzburg y con jugadoras muy por debajo de su nivel. Vilaró, en un arranque de casta, puso el 50-52 para cerrar el tercer acto.
Los diez minutos finales fueron de tensión constante. Las charras fueron por debajo siempre en una contrarreloj. Magarity e Iyana tiraron del carro para mantener a las azulonas en el partido por 64-65. Pero apenas había fuerzas y Montañana no confiaba en las jugadoras de banquillo. Araski, con Toussaint al mando, se ponía siete arriba con noventa segundos por jugarse (64-71). Tocaba heroica o debacle.
Cave y Magarity fueron con acierto a la línea de tiros libres para reducir la diferencia a solo tres puntos e Iyana manejó un ataque para empatar, pero falló su lanzamiento. Con 68-71 y balón para Avenida, se jugaban los once últimos segundos. Cuando balón llegó a las manos de Spreafico, la italiano realizó pasos y dejó el partido visto para sentencia. A pesar de la derrota, Würzburg aplaudió a sus jugadoras con el bocinazo final.
Lo último