Declarado el Día de Ayuda a la Cantera el partido entre Unionistas y Atlético de Madrid de División de Honor en el Reina Sofía

Unionistas de Salamanca CF vivirá un momento especial este domingo 9 de noviembre a las 12:00 horas, cuando su equipo juvenil reciba al Atlético de Madrid en el estadio Reina Sofía. Será la primera vez que el conjunto charro dispute un encuentro de la máxima categoría juvenil como local en su propio campo.

El club ha declarado el partido “Día de ayuda a la cantera” y ha fijado precios reducidos para los socios: desde 1 € para infantiles hasta 5 € para adultos y simpatizantes en venta anticipada. Los socios Pro, Colaboradores y Canteranos accederán gratis. Para el público general, las entradas oscilan entre 5 € y 10 € en venta anticipada, y subirán ligeramente el día del encuentro.

El acceso se realizará por orden de llegada en las gradas Fondo de Animación y Tribuna Panelais.