El deporte coge fuerza en el Programa de Ferias y Fiestas de Salamanca

El deporte forma parte del programa de Ferias y Fiestas de Salamanca. Y este sábado se celebraron numerosos eventos de diferentes pruebas deportivas.

El campo Ángel Huerta acogió a numerosos niños y niñas para disfrutar de una nueva edición del Torneo Creciendo. Los más pequeños pasaron un buen día con goles, paradas y muchas sonrisas en el verde.

La Ciudad Deportiva de La Aldehuela celebró una nueva edición del Gran Premio Automodelismo Ciudad de Salamanca y el campo de Tiro de El Pradillo recibió a los participantes para la fase preliminar del Campeonato de España de Pistola Estándar.

Campeonato de Castilla y León de Acuatlón | Belén Hurtado

La edición número 40 del Open de Ferias Ciudad de Salamanca de Tenis de mesa tuvo lugar en el pabellón Lazarillo de Tormes, el primer torneo de tenis Virgen de la Vega se jugó en las pistas de tenis del pabellón Río Tormes y el Campeonato de Castilla y León de Acuatlón se disputó en el Río Tormes y en recorrido urbano.

Por último, el Salamanca Rugby Club realizó una divertida jornada de iniciación a este deporte en el parque de La Alamedilla. Los niños y niñas disfrutaron dando sus primeros pasos en el rugby.