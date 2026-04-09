Varios deportistas salmantinos, declarados de alto nivel en Castilla y León por resultados obtenidos en 2025
Las hermanas García Rincón, en halterofilia, o Pablo Blanco Barrios, en deportes de montaña, escalada y senderismo, entre los becados
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte publica en el BOE la declaración de deportistas, entrenadores y jueces de alto nivel de Castilla y León por los resultados deportivos obtenidos durante 2025, en procedimiento ordinario.
El mayor número de declaraciones corresponde a la Federación de Patinaje, seguida de las federaciones de Salvamento y Socorrismo y de Atletismo.
La declaración de deportistas de alto nivel de Castilla y León conlleva la posibilidad de obtener determinados beneficios, cuando estén previstos en las diferentes normativas sectoriales, tales como la valoración en el acceso y provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Comunidad
En lo referente a materia educativa, se facilitará a los deportistas castellanos y leoneses de alto nivel la realización de sus estudios, y, en particular, se posibilitará que estos puedan ser compatibilizados con los horarios de entrenamientos y la participación en competiciones oficiales.
Por parte charra se encuentran entre los premiados las hermanas Laura y Marta García Rincón, en halterofilia, o Pablo Blanco Barrios, en deportes de montaña, escalada y senderismo, entre otros.
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