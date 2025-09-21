El Deportivo Fabril tumba en el descuento al Salamanca CF UDS

Un golazo de Rubén en el tiempo de descuento mandó a la lona al Salamanca CF UDS. Los charros cayeron por 2-1 ante el Deportivo Fabril en Abegondo.

El once titular de Jorge García estuvo formado por Leo Mendes en la portería; Parra, Souley, Murua, Casado y Marotías en defensa; Lara y Cristeto en el doble pivote; y Mancebo como enganche con Abraham y Servetti.

Fue Abraham, con menos de un minuto de juego disputado, el que probó fortuna con un chut desde la frontal del área. El Salamanca CF UDS comenzó bien, pero fue cediendo el testigo en el juego.

El Deportivo Fabril, que pasados los veinte minutos ya rondaba la meta de Leo Mendes, se adelantó en un córner cerrado que tocó en Marotías y se acabó en autogol.

No tardó en devolver el tanto a balón parado el Salamanca CF UDS. Casado se impone en el primer palo y Servetti remacha en el segundo. 1-1 al descanso.

La segunda mitad se inclinó claramente hacia la meta de Leo Mendes. El portero del Salamanca CF UDS estuvo a un grandísimo nivel con tres paradas salvadoras para su equipo. Además, en el minuto 88, Javi Delgado tuvo el 1-2 en sus botas en un remate en el área pequeña que se estrelló contra el meta local.

Sin embargo, la buena segunda mitad del Deportivo Fabril tuvo premio en el descuento. Cristeto pierde el balón y reclama falta, el Fabril sale rápido y Rubén suelta un latigazo imparable para poner el 2-1 definitivo en el marcador.