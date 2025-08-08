Derbi descafeinado: Unionistas y Salamanca CF UDS se ven las caras cuatro años después

Por suerte, el fragor de la batalla entre Unionistas y el Salamanca CF UDS ya no está en una cota insufrible. Los dos equipos charros se verán las caras este sábado, a las 20 horas, en el estadio Reina Sofía en la Copa RFEF. Y es un derbi descafeinado.

Los de Oriol Riera llegan líderes tras vencer por 0-4 en el San Casto al Santa Marta y el Salamanca CF UDS quiere desquitarse de los dos puntos perdidos en la última jugada ante el Guijuelo en Las Pistas.

“Los jugadores son conscientes del perfil del partido que tenemos enfrente, de la responsabilidad con nuestra afición. Es época de pretemporada, que tienes pocos efectivos, pero para nosotros es un partido importante”, explica Oriol Riera, entrenador de Unionistas.

Su homónimo en el banquillo del Salamanca CF UDS, Jorge García, muestra la misma línea: “La preferencia sigue siendo la misma, que es seguir encontrando la idea que queremos. Claro que la idea es ganar, eso es lo que representa el escudo del Salamanca, pero no hay que perder el foco”.

En el verde, Ramiro Mayor apura para llegar, aunque cuenta con pocas opciones de estar en el partido. El capitán unionista cree que están en un buen momento en estas tres semanas de preparación: “Lo veo bien. Ya no solo en resultados, que no es importante ahora mismo, sino que el trabajo está siendo muy bueno. Estamos cogiendo un buen tono físico. Creo que el punto fuerte va a ser el bloque”.

Uno de los salmantinos en el césped será Carlos Cristeto. El ‘10’ visitante sabe en qué tiene que mejorar su equipo para ganar en el Reina Sofía. “Ojalá podamos ganar el sábado. Ahora queremos tener el balón como ante el Guijuelo, que tenemos que ser más determinación en las áreas”, sentencia Cristeto.