El derbi regional entre Unionistas y la Ponferradina, en lunes

La jornada decimoquinta de la Primera RFEF será extensa. Al menos, para Unionistas. El equipo blanquinegro ya conoce su horario para dicha fecha y jugará el lunes 8 de diciembre.

A partir de las 16 horas, el equipo dirigido por Mario Simón recibirá la visita de la Ponferradina en el estadio Reina Sofía.

El directivo de Unionistas, Luis Delgado, manifestaba esta mañana en SALAMANCA24HORAS.COM su opinión sobre los horarios: "Cuando me refiero de los horarios, nunca le van bien a todos los socios a la vez. Han sido los que han sido. Igual yo personalmente, me gustan mucho los domingos por la mañana. Y otros dicen que no les gusta. Mi opinión personal, es que el partido ante el Castilla el viernes nos perjudica. El día del Celta Fortuna, la televisión estaba de acuerdo para cambiarla".