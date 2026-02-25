Derbi entre el Salamanca Fútbol Sala y el Albense FS

Derbi charro en Segunda B de fútbol sala. El pabellón de La Alamedilla acoge este domingo, a las 18:30 horas, el duelo entre los dos equipos salmantinos en la competición. El Salamanca FS y el Albense FS buscan tres puntos para perseguir la zona de playoff.

Los locales marchan cuartos con 37 puntos, uno más que el conjunto de la villa ducal. Las dos aficiones alentarán a los suyos desde la grada en media de una batalla de cánticos. También habrá guerra en el timón con Chema Sánchez y Javi Hernández en los banquillos.

Y se esperan muchos goles. Cristian Bernal y Dani Montes ya están preparados en el bando capitalino; Jorge Blázquez asume el peso ofensivo de los albenses.