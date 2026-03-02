Derrota agridulce para el CB Arelsa que se mantiene en la parte alta de la tabla

Gran triunfo del CB Arelsa ante uno de los equipos fuertes de la Liga, el Universidad de León

El CB Arelsa ha caído derrota por el Somos Hijolusa por 45 a 51 en un partido en el que se estrenaba José Manuel Marcos al frente del conjunto charro pero que nada pudieron hacer tras un muy buen primer cuarto en el que se llegaron a poner 11 a 2 arriba.

A pesar de la derrota sufrida, el equipo se marcha con buenas sensaciones, como indicó el míster tras el encuentro y tras recoger el testigo de Javier Recio: “Hay resultados que no se explican solo con el marcador final, y el partido de este fin de semana es el mejor ejemplo”.

Cabe recordar que el equipo salmantino llegaba a este partido con lesiones, un cambio de cuerpo técnico y sin haber podido completar entrenamiento con el grupo entero, lo que ha hecho que el Arelsa cayera por siete punto pero con sensaciones muy buena como el arranque, donde consiguieron sacar de la cancha totalmente a las rivales, anotando con facilidad y con muy buenas defensas.

En el último cuarto fue cuando se resolvió todo, pero con jugadoras alcanzado un muy buen ritmo como Natalia González, con 29 puntos y 20 de valoración. Aún así, desde el club son optimistas de cara al futuro: “El CB Arelsa encara con la cabeza muy alta y el ánimo reforzado el próximo desplazamiento a León para medirse al Universidad de León”. Aún así, se mantienen en la parte alta de la tabla.