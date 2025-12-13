Victoria de la UD Santa Marta y derrota del filial de Unionistas en Tercera RFEF

Derrota del filial de Unionistas. Los de Sergio Hernández cayeron por 1-2 en Las Pistas ante el Diocesanos y sigue en la zona de descenso de la clasificación en Tercera RFEF.

La primera mitad comenzó muy fría y tuvo pocas ocasiones. Pero todas las opciones acabaron en gol. En el minuto 25, una falta en la frontal acabó en el 0-1 del Diocesanos con un disparo que tocó en un charco y superó a Gonzalo. Y, solo ocho minutos después, los abulenses remachaban un balón suelto dentro del área para doblar su renta. El filial de Unionistas reaccionó en la última jugada de la primera mitad. Un córner cerrado de Sergio Astudillo lo tocó un defensa visitante y se anotó un autogol para el 1-2.

La segunda parte fue un ‘quiero y no puedo’ para Unionistas, que tuvo sus mejores minutos en el arranque con un disparo al palo de Rafa y un chut de Josito que se estrelló contra un defensor. Pero el paso de los minutos espesó el partido y el Diocesanos se llevó los tres puntos de Las Pistas.

La Unión Deportiva Santa Marta sí logró el triunfo. Lo hizo por 0-1 en casa de la Arandina gracias a un tanto de penalti de Martín Galván. Los de Mario Sánchez disputaron una primera parte con pocas ocasiones y, nada más comenzar la segunda, Saldaña evitaba el tanto local. Ahí apareció Galván, para poner el 0-1 desde los once metros y mandar los tres puntos al San Casto. Eso sí, los tormesinos tuvieron que jugar los últimos diez minutos con uno menos por la expulsión de Christian.