Derrota del Guijuelo ante el Almazán

El Club Deportivo Guijuelo cayó por 0-2 en el Municipal Luis Ramos ante el Almazán y se lleva un revés en sus opciones de pelear por la primera plaza del grupo octavo de la Tercera RFEF.

El once titular de Dani Romo estuvo formado por Johan Guzmán en la portería; Boigues, Juan Carlos, José Ruiz y Kike López en defensa; Kinateder, Cristóbal, Mesfin y Hugo García en la medular; y con Alberto Martín y Álex García como jugadores más adelantados.

El Almazán golpeó a los doce minutos por medio de Checa y el Guijuelo, que tuvo varias ocasiones claras en la primera mitad, se marchaba por debajo en el marcador al descanso (0-1). En la segunda mitad, los cambios no le dieron aire nuevo a un Guijuelo que jugó demasiado precipitado. Además, el Almazán sentenciaba a quince minutos para el final desde el punto de penalti (0-2).

Para el domingo quedarán dos partidos con representante charro. A las doce de la mañana, el filial de Unionistas recibe al Palencia CF en Las Pistas con la necesidad de sumar la victoria ante uno de los gallitos de la categoría; mientras que la UD Santa Marta se mide al filial del Numancia a domicilio (13 horas).