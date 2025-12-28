Derrota de Perfumerías Avenida en Leganés

Perfumerías Avenida despide el 2025 con derrota. Las charras cayeron por 69-64 en Leganés y vuelve a dejar dudas en su juego. El horrible inicio de partido (33-13) y las malas decisiones en el momento decisivo mandan a las charras a la lona.

El partido ya se presentaba con problemas serios para las charras por la baja de Cave y la escasez de jugadoras en el interior (solo Djaldi-Tabdi, Arrojo y Erikstrup). Y los diez primeros minutos de partido lo corroboraron. Leganés superó con una claridad pasmosa a Perfumerías Avenida y se marchaba con 28-13 al final del primer cuarto para desesperación del cuadro salmantino.

Pero el agujeron se iba a hacer más grande. Con solo dos minutos de segundo cuarto, Montañana tenía que volver a parar el partido porque Leganés ya se había marchado por veinte puntos de renta (33-13).

Ahí arrancó Avenida. La defensa zonal dio sus frutos y Leganés comenzó a perder fluidez en ataque. Todo lo contrario que las charras, que se asentaron con el manejo y los puntos de Iyana y los buenos minutos de Erikstrup en pista. Un parcial de 0-7 para empezar y así hasta el 38-33 con el que se llegó al descanso. En ocho minutos, las charras habían recortado quince puntos a su rival, pero quedaba todavía tarea por hacer.

El tercer acto fue un tira y afloja entre los dos equipos. Las charras llegaron a voltear el resultado con una canasta de Soriano (41-42), Leganés tiró el pulso y un triple de Meyers ponía el 47-47, pero las madrileñas estuvieron mejor en los compases finales y llegaron con cinco puntos de renta al acto definitivo (54-49).

En los primeros compases del último cuarto, Avenida se atascó. Solo dos canastas de Iyana y un triple de Zellous. Demasiado poco para poder ganar. Y Montañana, con 62-57 y 5:21 por jugarse, paraba el duelo para intentar dar las instrucciones correctas hacia la victoria. La reacción fue inmediata con un parcial de 2-7, culminado por un uno contra uno de Soriano. 64-64. Y ahora era el técnico local el que paraba el choque con 3:08 para el final.

Fueron 188 segundos horribles. Las charras no volvieron a anotar (ni siquiera realizaron buenos ataque) y perdieron. 69-64. Y vuelta a las dudas.