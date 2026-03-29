Derrota de Perfumerías Avenida en Tercera FEB

Perfumerías Avenida perdió por 91-113 ante Universidad de Oviedo en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez en un encuentro sin defensas y con ataques tremendamente fluidos.

Los de Álex Belido comenzaron por delante en el marcador (24-21), pero los visitantes fueron volteando el choque. En el último cuarto, un parcial de 16-31 mandó el triunfo a Oviedo. Jiménez, con 31 puntos, y Ngufor, con 20 puntos y 15 rebotes, los mejores en los charros.

En estos momentos se encuentra en juego el otro duelo con represente charro en la categoría. En el grupo AA, el Atlético Carbajosa visita al CBCV Boecillo.