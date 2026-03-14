Derrota del Salamanca Rugby Club ante CAR Cáceres

El Salamanca Rugby Club cayó por 15-22 ante el CAR Cáceres en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela. Los charros no están teniendo su año en el terreno de juego y se encuentran en un momento delicado de resultados.

A los charros le queda por delante un encuentro para finalizar la fase regular. Será durante el fin de semana del 21 de marzo en el Área Deportiva de Puente Castro ante León Rugby Club.