Derrota de Unionistas en División de Honor. Los blanquinegros cayeron por 1-0 en casa del Badajoz, uno de sus rivales directos por la salvación.

Los charros salieron de inicio con Pelayo Iglesias en la meta; Mansilla, Nico Rincón, Eloy y Pedro López en defensa; Rodri, Sergio Encinas y Ferreiro en la medular; y con Rozas, Adrián Jorge y Óscar Lorenzo como futbolistas más adelantados.

El Badajoz tuvo una ocasión muy clara a la media hora y estrelló la pelota en la madera. Pero al descanso se llegó sin goles y con igualdad en el tanteador.

Tras el paso pos los vestuarios, el Badajoz se adelantaba a los cuatro minutos de la reanudación. A partir de ahí, Unionistas buscó igualar el duelo con la entrada de futbolistas de ataque como Marco Marrero o Pau Palacios, pero el tanto del empate no llegó y los de Raúl Fuentes caen ante un rival directo.