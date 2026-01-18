Derrotas del Guijuelo y Unionistas B en Tercera RFEF

No fue un buen domingo para el Guijuelo y el filial de Unionistas en Tercera RFEF. Los dos equipos perdieron a domicilio y se vuelven de vacío a nuestra provincia.

El conjunto chacinero cayó por 2-1 en casa del Atlético Mansillés. En un campo completamente embarrado, el duelo fue continuamente de duelos y disputas. Los chacineros empataban antes del descanso con un penalti a lo Panenka de Juan Carlos, pero los locales se llevaban el choque con un tanto a quince minutos para el final.

El filial de Unionistas sigue último y perdió por 2-0 ante el Atlético Tordesillas. El líder fue más fuerte en Las Salinas y golpeó a los siete minutos. En el 81, Astu tuvo el empate en una clarísima ocasión, pero falló. No fue tan benévolo el Tordesillas, que mató el partido con el 2-0 tres minutos después.