Derrotas del Guijuelo y Unionistas B en Tercera RFEF

El Club Deportivo Guijuelo cayó por 3-1 en el campo del Mojados en un mal partido de los chacineros. Los de Dani Romo fueron por debajo en el marcador desde el minuto 10 y esta vez no estuvieron finos ante la portería rival. A pesar de la derrota, los chacineros siguen terceros en la clasificación.

El que sigue cuesta abajo es el filial de Unonistas. Los blanquinegros cayeron por 3-0 en su visita a Almazán y tienen muy complicada la salvación. La primera mitad acabó con empate a cero y tres buenas ocasiones para el equipo de Sergio Hernández. Sin embargo, el equipo local rompió el marcador nada más volver del descanso y acabó ganando por 3-0. Además, Unionistas B perderá a Marcos López para el próximo partido por expulsión.