Derrotas de Perfumerías Avenida y Atlético Carbajosa en Tercera FEB

La jornada 2 de la Tercera FEB dejó una doble derrota para los equipos salmantinos de la competición.

En el grupo AA, el Atlético Carbajosa no tuvo opciones ante un Zornotza muy poderoso en ataque. Los de Manolo Rodríguez cayeron por 60-89 en el pabellón municipal de Carbajosa y encajan su segunda derrota consecutiva. Doss fue el mejor en los locales con 23 puntos.

Perfumerías Avenida, en el grupo AB, también cayó derrotado. Los charros perdieron por 82-78 en la pista del Estudiantes Lugo en un partido en el que fueron de más a menos. Smith, con 31 puntos, llevó el peso del ataque azulón pero le faltaron acompañantes para poder traer el triunfo a Salamanca.