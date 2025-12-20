Un desacertado Unionistas no puede con el colista Cacereño

Unionistas empató a dos ante el colista Cacereño y despide el 2025 con cuatro partidos sin conocer la victoria. Los salmantinos pagaron cara su fragilidad defensiva, la mala lectura de Mario Simón en los cambios y la nefasta toma de decisiones para pedir el FVS.

El once titular de Unionistas estuvo formado por Unai Marino en la portería; Olmedo, Encuentra, Gorjón y Farru en defensa; Juanje, Jota, Álvaro Gómez y Aarón Piñán en la medular; y con Abde y Gastón Valles en ataque.

El primer tiempo fue frío. Helador. Unionistas nunca logró darle ritmo al partido ante un rival colocado en bloque medio con el 1-4-4-2. Apenas tuvo ocasiones el primer tiempo. Pero los charros gozaron de una clarísima. En el minuto 30, Abde es zancadilleado dentro del área y el colegiado señaló los once metros. Olmedo, desde el punto fatídico, chutó duro y al medio y el meta visitante Diego evitó el gol con su pie para que la pelota fuese posteriormente al travesaño.

La segunda parte comenzó con fogonazos de ambos equipos. A los cinco minutos, Gastón Valles se queda solo ante el meta rival y el uruguayo hace el 1-0 a placer para alegría de la parroquia charra. Pero solo duró seis minutos, lo que tardó Rementería en conectar un cabezazo al fondo de las mallas (1-1).

Dentro del caos de la segunda mitad, Unionistas volvió a adelantarse con un cabezazo de Juanje en una falta botada por Olmedo en el minuto 70. Pero la fragilidad defensiva de Unionistas volvió a ser evidente tres minutos después y Joserra empataba a dos en un córner. Diez goles ha encajado el equipo de Mario Simón en los últimos cuatro partidos.

El técnico blanquinegro no estuvo bien en la lectura de partido ni tampoco en la petición de las FVS. Solicitó dos posibles penaltis y se quedó sin opción de pedir el más claro: el agarrón que recibió Pere Marco en el tiempo de descuento.