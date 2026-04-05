Desastre del Salamanca CF UDS en el Helmántico

El Salamanca CF UDS volvió a tropezar en el estadio Helmántico. Los charros cayeron por 1-2 ante el Rayo Cantabria y se alejan un poco más del playoff.

Los charros gozaron de la primera ocasión del partido por medio de Gonpi. El Rayo Cantabria fue sacudiéndose la presión y mejorando en el duelo. Y, al filo del descanso, se adelantaban en el marcador.

La segunda mitad estuvo marcada por la expulsión de Gonpi en el minuto 57. Los visitantes aprovecharon su superioridad para hacer el segundo tanto y dejar prácticamente sentenciado el envite.

Un gol de Murua a diez minutos para el final ponía el 1-2 en el partido y los charros fueron con todo a por el empate. No llegó. Sí una nueva decepción.