Desestimado el recurso de Palmero por el 'caso Malasia': Unionistas, obligado a ir al mercado

Unionistas está obligado a acudir con urgencia al mercado. Mario Simón se ha quedado sin laterales izquierdos y el club baraja las opciones de Álvaro Barbosa y Kike Cadete, entre otras.

Gabri Palmero, uno de los afectados por la sanción de la FIFA por el 'caso Malasia', ha visto como el recurso presentado ha quedado desestimado.

Además, Raúl Prada tiene problemas de ciática y ya se perdió los dos últimos encuentros de Unionistas. Jan Encuentra, lateral derecho, tuvo que actuar como '3'.