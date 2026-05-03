La despedida de temporada amarga de Jon Villanueva

El pitido final del Salamanca CF UDS - Lealtad también será el adiós de varios jugadores a la entidad.

Con el duelo acabado, el capitán del Salamanca CF UDS, Jon Villanueva, paseaba despacio por el estadio Helmántico. A veces cabizbajo, a veces lamentándose.

En rueda de prensa, el entrenador Jorge García le otorgo el calificativo de leyenda. Y, al salir, el portero atendió a todos los jóvenes aficionados que esperaban a la puerta de vestuarios.