Destacada actuación del Promesal en Zamora

Once representantes del equipo de escuelas Caja Rural de Salamanca – Ekiparte (EKT), del Club Ciclista Promesal, participaron el pasado viernes en Zamora en el tradicional Trofeo Semuret, donde firmaron una destacada actuación colectiva, reflejo del trabajo y la constancia que vienen demostrando día a día. La jornada se saldó con excelentes resultados: una victoria, un segundo puesto y dos meritorios cuartos puestos, además de múltiples posiciones destacadas en las distintas categorías. En total, sumaron nueve top 10.

En categoría promesas, Lucas Ttica debutaba como ciclista logrando un meritorio sexto puesto, mientras que María Luis brillaba con una gran carrera que le valió la victoria. En principiantes, Aiur Martín se quedaba a las puertas del podio con una cuarta posición, seguido por Miguel Ángel Luis, noveno, y David Sánchez, undécimo. En féminas, Vega Llabata que también se estrenaba en la modalidad de ruta, firmó una gran actuación consiguiendo un cuarto puesto muy destacado.

La categoría alevín dejó otro de los grandes resultados del día, con Enzo García logrando una magnífica segunda posición y Axel García completando una gran carrera en quinto lugar. Por último, en infantiles, Guillermo Alonso rozó el podio quedándose en cuarta posición. Eduardo Gómez, ya recuperado de su caída, finalizó en décimo lugar, mientras que Marcos Ramos cruzó la meta en la decimotercera posición.

En conjunto, una jornada muy positiva para el equipo, que sigue evidenciando una progresión constante y un fuerte compromiso en cada competición.