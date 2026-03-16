Destacada actuación del Club Rítmica Salamanca, que logra 15 clasificaciones para el Campeonato de España

El Club Rítmica Salamanca logra 15 clasificaciones para el Campeonato de España en el Campeonato de Castilla y León Individual Base, con una destacada actuación el pasado 14 de marzo en Roa de Duero.

Según indican desde el propio club, todas ellas se sitúan entre los diez primeros puestos de sus respectivas categorías, convirtiéndose en el club de Castilla y León con mayor número de gimnastas clasificadas para el Campeonato de España.

El club logró cuatro títulos de campeones de Castilla y León: en categoría alevín 2015, Alejandra Pérez-Moneo se proclamó campeona; en cadete 2011, el título fue para Cristina Santos; en cadete 2012, Ruth Roncero se alzó con la primera posición; y en prebenjamín masculino, Álex Redondo consiguió también el campeonato autonómico.

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Además, el club obtuvo dos subcampeonatos de Castilla y León: Claudia Quintana, en la categoría juvenil 2009-2010 y Claudia Siesto, en cadete 2012. Las dos terceras posiciones son para Martina Carretero, en prebenjamín femenino e India Marcos, en alevín 2016. También lograron la clasificación para el Campeonato de España las gimnastas Laia Martín, Lucía Martín, Olivia Sánchez-Marín, Cinthia González, Alicia Cavero, Lidia Hernández y María Borrego.

El Club Rítmica Salamanca ya prepara su participación en el Campeonato de España Base, que tendrá lugar el próximo mes de abril en Oviedo.