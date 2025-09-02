Destinados 1,2 millones de euros al impulso del deporte base a través del Programa Cantera

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este martes la resolución de ayudas económicas destinadas a clubes y sociedades anónimas deportivas que participan en competiciones nacionales absolutas. Esta línea de subvenciones, enmarcada en el Programa Cantera, cuenta con una dotación total de 1,2 millones de euros y beneficiará a 148 entidades deportivas de la Comunidad: 129 clubes, 11 clubes de deporte adaptado y 8 sociedades anónimas deportivas.

Impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, el Programa Cantera tiene como objetivo principal reforzar la estructura de los clubes y fomentar el desarrollo del deporte base en Castilla y León. Para ello, se valora especialmente a aquellas entidades que mantienen una sólida cantera, con numerosos equipos y deportistas en diferentes categorías.

Estas ayudas no solo pretenden garantizar la continuidad y estabilidad de los clubes, sino también reducir su dependencia económica externa, al favorecer que los primeros equipos se nutran de deportistas formados en sus propias bases. De este modo, se evita recurrir a fichajes costosos que podrían comprometer la viabilidad financiera de las entidades.

Además, entre los criterios de valoración se incluyen los resultados deportivos obtenidos, la participación en las máximas divisiones nacionales, y la presencia de jugadores formados en la cantera dentro de los equipos principales. También se tienen en cuenta aspectos como la implantación de cada modalidad deportiva en el ámbito nacional, el número de integrantes exigido por equipo, la duración de las competiciones y la frecuencia de desplazamientos durante la temporada.

Las ayudas concedidas podrán destinarse a gastos directamente relacionados con la actividad deportiva, tales como alojamiento, manutención y desplazamientos de deportistas, técnicos y jueces o árbitros, así como la adquisición o alquiler de material, licencias e inscripciones.

Cabe destacar que una parte del presupuesto se ha reservado específicamente para los clubes de deporte adaptado, en línea con el Programa Deporte y Discapacidad, que la Consejería desarrolla desde 2013. Esta medida refuerza el compromiso de la Junta con la inclusión y la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo.