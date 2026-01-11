Diatta rescata un punto para el Ciudad Rodrigo

Los mirobrigenses empatan a uno ante el Noname en el Francisco Mateos y pierden el liderato de la Regional de Aficionados

El Ciudad Rodrigo celebra un gol de Diatta
El Ciudad Rodrigo cerró la jornada del grupo B de la Regional de Aficionados. Los mirobrigenses empataron a uno en casa ante el Noname y caen al segundo puesto de la tabla. El gol de Diatta, en el minuto 86, dejó un punto insuficiente en el Francisco Mateos.

Con este resultado, el Salamanca CF UDS B es el nuevo líder de la clasificación con 32 puntos y Ciudad Rodrigo y el Betis están un punto por debajo.

El Béjar Industrial se encuentra decimoprimero con 18 puntos y el Helmántico es penúltimo con nueve puntos en su casillero.

