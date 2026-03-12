Diego Ruiz afronta el Control de Invierno de la FEDC en Segovia

El atleta salmantino Diego Ruiz García, una de las grandes promesas del atletismo paralímpico español, tiene previsto disputar en los próximos días el Control Open de Invierno de Atletismo que figura en el calendario oficial de la FEDC en Segovia. Esta prueba será el primer gran test de la nueva temporada para el joven velocista, ya integrado en una planificación de alto rendimiento diseñada específicamente para el ciclo paralímpico que conduce a Los Ángeles 2028.

Diego Ruiz, que compite en pruebas de velocidad en la categoría T12 para deportistas con discapacidad visual, llega a esta cita tras formalizar recientemente su entrada en el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (Plan ADOP), impulsado por el Consejo Superior de Deportes y el Comité Paralímpico Español. Su inclusión en este programa de excelencia reconoce una trayectoria marcada por títulos nacionales, medallas internacionales y su séptimo puesto en el mundial absoluto de la India.

La incorporación al Plan ADOP supone para Diego un refuerzo decisivo de medios y servicios: beca económica, apoyo médico y de fisioterapia, preparación física específica y acceso a concentraciones y competiciones internacionales, entre otros recursos. Todo ello permitirá optimizar su preparación, en estrecha colaboración con su entrenador José María Cordero, también integrado en el programa, configurando un proyecto deportivo estable y profesional con horizonte en los Juegos de Los Ángeles 2028.alcer+1

“Este Control de Invierno es una primera referencia importante de la temporada; queremos comprobar cómo responde en competición después del trabajo oscuro de los meses de invierno y ajustar el plan para las próximas citas”, señala Diego Ruiz García.