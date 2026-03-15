Diego Ruiz da su primer paso hacia el sueño olímpico

Diego Ruiz persigue su sueño de estar en Los Ángeles 2028. Y quiere ser tan rápido en obtener dicho premio como rápidas son sus piernas en el tartán. El paratleta salmantino estuvo a gran nivel en el Control Absoluto de Invierno de la FEDC en Segovia.

A pesar de la lluvia, el frío y el viento, el charro cuajó una gran carrera en los 400 metros lisos (categoría T12) y paró el cronómetro en 52,51 segundos para imponerse en las dos mangas. Y no solo eso, sino que mejoró su marca de doble campeón de Europa sub20 y fue séptimo en el Mundial absoluto.

“Este resultado en el Control de Segovia supone el espaldarazo definitivo para el nuevo ciclo que afronta el atleta. Tras su entrada en el programa ADOP, Diego Ruiz deja de ser una promesa para confirmarse como una realidad con proyección de podio internacional”, indican desde el entorno del paratleta.