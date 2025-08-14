Diego Ruiz, número 1 del ranking internacional de atletismo sub20 en 400 metros lisos

El salmantino Diego Ruiz se ha colocado como número 1 del ranking internacional de atletismo sub20 en los 400 metros lisos. El atleta paralímpico lleva una gran temporada con dos oros en Estambul y se ha encaramado a lo más alto de la clasificación.

Esto le ha servido para que el seleccionador nacional haya citado a Diego Ruiz para el Campeonato del Mundo de Atletismo Adaptado, que se disputará en la India del 23 de septiembre al 5 de octubre.

El velocista, natural de Santa Marta de Tormes y que pertenece al Club Deportivo Álcer, competirá en los 100 y en los 400 metros lisos.