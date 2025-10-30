Dificultades para la afición de Unionistas en conseguir una entrada contra el Bilbao Athletic

Hasta la mañana de este jueves, Unionistas no ha podido confirmar cómo conseguir una entrada para el partido en Lezama ante el Bilbao Athletic. El choque tendrá lugar el sábado a las 16 horas.

Los seguidores del club blanquinegro no podrán comprar entradas de forma online ni tampoco se podrán adquirir en taquilla. Por lo tanto, la dificultad para conseguir una entrada es máxima debido al poco tiempo de antelación con que el Bilbao Athletic ha anunciado estas medidas. Los fieles aficonados de Unionistas podrán comprar la entrada, a quince euros, en la tienda oficial del club este jueves y este viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

“De forma excepcional, para aquellos que no puedan acudir a la tienda, pueden solicitar entradas mandando un correo electrónico a info@unionistascf.com antes del viernes a las 14:00 horas indicando el número de localidades solicitadas. Posteriormente se les indicará por esta vía un número de cuenta para realizar una transferencia y enviar el justificante de pago antes de las 18:00 horas del mismo día, y se enviarán las entradas en formato digital al mismo correo de la solicitud”, explican desde el club salmantino.