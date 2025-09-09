El director de La Vuelta asegura la continuidad de la carrera y espera que se disputen todas las etapas que quedan, incluida la de Guijuelo

El directo de La Vuelta Ciclista a Salamanca, Javier Guillén, ha confirmado la continuidad de la carrera y el propósito de que se disputen todas las etapas, incluida la llegada a Madrid.

Son declaraciones que ha realizado durante la tarde de este martes, después de que una nueva manifestación propalestina haya obligado a acortar la etapa y la meta se haya tenido que disputar ocho kilómetros antes.

Algunos manifestantes habían talado un árbol y su caída sobre el asfalto ha obligado a cortar el final de la etapa.

De esta forma, el director de La Vuelta ha asegurado que la carrera continuará este miércoles y “nuestro propósito es llevar la carrera hasta Madrid”, incluyendo, por tanto, la etapa del viernes 12 de septiembre, cuya meta se encuentra en la localidad de Guijuelo y cuenta con un paso por Salamanca capital.

En ese sentido, Guillén ha afirmado que “no se pueden cortar las etapas. No se puede bloquear el paso de los ciclistas”, aludiendo a que esa situación es “ilegal, tipificada por el Código Penal y la Ley del Deporte”. Del mismo modo, ha mostrado su entendimiento a las manifestaciones pacíficas, sin interrupciones, “pueden utilizar el marco de la vuelta para dar su mensaje propalestino, porque es algo terrible lo que está ocurriendo allí y todos queremos la paz”, afirmando, además, que “el deporte sirve para unir y nosotros tenemos que defenderlo. Defender nuestra carrea y queremos seguir trabajando por toda la gente que está en La Vuelta”.