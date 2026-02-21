Diversión y emoción en la decimosegunda edición del Cross Popular de Doñinos de Salamanca

Durante la mañana de este sábado se ha celebrado la decimosegunda edición del Cross Popular Doñinos de Salamanca. A las once de la mañana se dio el pistoletazo de salida a las carreras menores, a las doce en punto comenzó la carrera absoluta y diez minutos después llegó el turno para los caminantes.

El epicentro de la prueba fue el pabellón municipal Roberto Herrera de Doñinos de Salamanca. Los caminantes tuvieron que superar un trazado de cinco kilómetros y la carrera absoluta tuvo un recorrido de diez mil metros.

El Ayuntamiento de Doñinos donará la cuota de inscripción de la carrera absoluta para alguna asociación no gubernamental.