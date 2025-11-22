Mucha diversión en la quinta edición de la carrera “Corre sin Resistencias”

La quinta edición de la carrera “Corre sin Resistencias” tuvo lugar durante la tarde de este sábado con el epicentro en la Facultad de Farmacia. La cita tuvo dos pruebas diferentes: una carrera competitiva de 7.500 metros y una caminata de tres kilómetros para todos los públicos.

El objetivo de la prueba es la concienciación sobre el problema de la resistencia a los antibióticos e involucrar a las universidades como colectivo clave en la mejora del uso de los mismos.