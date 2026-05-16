Divertida primera edición de la Carrera Solidaria CEE Reina Sofía

El AMPA del colegio de educación especial Reina Sofía organizó la primera carrera solidaria, con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca. El epicentro de la prueba estuvo, como no podía ser de otra forma, en el patio del CEE Reina Sofía.

La salida tuvo lugar a las 17:30 horas con una carrera popular y con una caminata. Los atletas tuvieron que superar seis kilómetros desde la salida hasta la meta; mientras que la caminata contaba con mil quinientos metros de trazado.

Los participantes recibieron camiseta y avituallamiento y participaron en una rifa final con muchas sorpresas.