El División de Honor de Unionistas cae ante el Real Valladolid

Mal resultado para el División de Honor de Unionistas. Los charros cayeron por 3-0 ante el Real Valladolid en los Anexos al José Zorrilla.

El conjunto local se adelantó muy pronto en el marcador (minuto 6) y supo administrar esa ventaja. Con renta mínima para los blanquivioletas se llegó al descanso.

Lo peor llegó en la segunda mitad. Y eso que Nacho García paró un penalti. Pero el Valladolid se llevó los tres puntos con dos tantos más y, además, Unionistas se quedó con diez por expulsión de Óscar Lorenzo.