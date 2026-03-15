El División de Honor de Unionistas cae ante Las Rozas y se mete en problemas
Los blanquinegros encajaron su primer gol a los diez segundos de partido
Unionistas perdió por 2-4 ante Las Rozas en División de Honor y se mete en problemas en la clasificación.
Unionistas salió diez segundos tarde al partido. Y cuando quiso darse cuenta, Las Rozas ya ganaba 0-1. Los madrileños hacían el segundo al cuarto de hora. Con todo en contra, los charros se metieron en el duelo con un gol de penalti de Edu López y un disparo cruzado de Pau Palacios. Del 0-2 al 2-2 en un pestañeo. Pero en mitad del correcalles, Las Rozas se iba por delante al descanso con un cañonazo desde la frontal (2-3).
En la segunda mitad pasó poco. Demasiado poco. Los blanquinegros apenas tuvieron ocasiones reseñables y los madrileños se llevaron la victoria con el 2-4 definitivo.
