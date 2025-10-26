El División de Honor de Unionistas derrota al Sporting Hortaleza

El filial del conjunto blanquinegro cayó por 3-1 en Palencia y jugó con diez durante toda la segunda mitad

Los jugadores de Unionistas DH celebran la victoria ante Sporting Hortaleza
Los jugadores de Unionistas DH celebran la victoria ante Sporting Hortaleza

Tres puntos más para el División de Honor de Unionistas. Los blanquinegros derrotaron por 3-1 al Sporting Hortaleza en el anexo al Reina Sofía.

Los charros se adelantaron en la primera mitad con un tanto de Ferreiro y el meta Diego Montero estuvo muy serio para evitar males mayores para los charros. Aunque, su mejor intervención, la dejó para la segunda mitad cuando evitó el 1-1 en un penalti.

La entrada de Marco Marrero y Adrián Jorge le dio más mordiente a los salmantinos en ataque. Fue el propio Adrián Jorge el que hizo el 2-0. Pero el Sporting Hortaleza recortaba diferencias y tenía que ser Ferreiro, en el descuento, el que pusiese el definitivo 3-1.

Peor le fueron las cosas al filial de Unionistas en Tercera RFEF. Los charros cayeron por 3-1 y jugaron durante toda la segunda mitad con uno menos por la expulsión de Tucky.

En la primera mitad, Unionistas B llegó a poner el 1-1 en el marcador con un tanto de Tomás pero, justo antes del descanso, llegó la expulsión y el Palencia hizo dos goles en los tres primeros minutos de la segunda mitad para sentenciar el encuentro.

