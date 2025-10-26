El División de Honor de Unionistas derrota al Sporting Hortaleza

Tres puntos más para el División de Honor de Unionistas. Los blanquinegros derrotaron por 3-1 al Sporting Hortaleza en el anexo al Reina Sofía.

Los charros se adelantaron en la primera mitad con un tanto de Ferreiro y el meta Diego Montero estuvo muy serio para evitar males mayores para los charros. Aunque, su mejor intervención, la dejó para la segunda mitad cuando evitó el 1-1 en un penalti.

La entrada de Marco Marrero y Adrián Jorge le dio más mordiente a los salmantinos en ataque. Fue el propio Adrián Jorge el que hizo el 2-0. Pero el Sporting Hortaleza recortaba diferencias y tenía que ser Ferreiro, en el descuento, el que pusiese el definitivo 3-1.

Peor le fueron las cosas al filial de Unionistas en Tercera RFEF. Los charros cayeron por 3-1 y jugaron durante toda la segunda mitad con uno menos por la expulsión de Tucky.

En la primera mitad, Unionistas B llegó a poner el 1-1 en el marcador con un tanto de Tomás pero, justo antes del descanso, llegó la expulsión y el Palencia hizo dos goles en los tres primeros minutos de la segunda mitad para sentenciar el encuentro.