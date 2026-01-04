El División de Honor de Unionistas se lleva la victoria en el descuento

Unionistas logró tres puntos importantísimos en División de Honor. Los charros ganaron por 3-2 al Trival Valderas y se colocan octavos al término de la primera vuelta.

El once titular de Unionistas DH estuvo formado por Nacho García en portería; Edu López, Nico Rincón, Eloy y Pedro López en defensa; Mansilla, Ferreiro y Viñu en la medular; y arriba con Rozas, Mateo Gutiérrez y Óscar Lorenzo.

A los nueve minutos de partido se adelantaba el Trival Valderas (0-1). Pero Unionistas tomaba las riendas del choque con una ocasión de Óscar Lorenzo. Rozas lograba el gol del empate y Óscar Lorenzo volteaba el choque en el último minuto antes del descanso.

En una segunda mitad muy competida, todo se volvió loco al final. El Trival Valderas empataba en el minuto 90 pero, solo dos minutos después, el colegiado señalaba un penalti a favor de Unionistas y Ferreiro daba la victoria a los charros desde los once metros.