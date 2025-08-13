El División de Honor de Unionistas recibe al Villaralbo

En la tarde de este miércoles, el División de Honor de Unionistas recibe en el anexo al Reina Sofía al Villaralbo. El choque, de carácter amistoso, dará inicio a las 19:30 horas.

El equipo de Raúl Fuentes lleva ya dos semanas de preparación y jugó el sábado pasado ante el filial del Zamora (de Regional de Aficionados), al que ganó por 1-0 con un buen cabezazo de Eloy. El técnico blanquinegro tiene claro que deben seguir progresando en sus conceptos y tendrán delante a un rival de Tercera RFEF.

"Estamos encarando los partidos algo distinto porque no tenemos la fortuna de conocer al grueso de la plantilla y eso nos hace dar muchas oportunidades y combinacionaciones. Estamos en fase de conocer a la plantilla a nivel grupal e individual. Tenemos claro que queremos ser compactos defensivamente porque lo haremos mucho durante la competición. Es fundamental el reinicio. Los chicos creo que han comprado el mensaje", explica Raúl Fuentes.

El Villaralbo, por su parte, llega tras caer por 0-2 en casa ante el Zamora en Copa RFEF. El conjunto zamorano cuenta en sus filas con Lolo García, conocido futbolista de nuestra provincia. "Compitió bien contra el Zamora en Copa RFEF. Tenemos que ser un equipo contundente y con Villaralbo será un paso más. Son contextos distintos a los que nos vamos a encontrar, pero si somos notables en los choques con un equipo senior, nos servirá para aprender", finaliza el entrenador de Unionistas DH.