El División de Honor de Unionistas se refuerza con Rubén Gómez

Unionistas refuerza su equipo en División de Honor con la llegada de Rubén Gómez. El delantero llega procedente del Leganés y cuenta con pasado en las canteras del Real Madrid y Albacete.

La marcha de Marco Marrero del conjunto juvenil blanquinegro dejó un hueco en el ataque salmantino y el club ha apostado por Rubén Gómez.

El equipo dirigido por Raúl Fuentes tendrá este sábado un duelo muy importante para lograr la salvación. A partir de las 16 horas, en el anexo al Reina Sofía, los charros se miden al Badajoz.