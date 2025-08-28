Djaldi – Tabdi: “Siempre he querido ganar en un buen entorno y Avenida es un club ambicioso”

Perfumerías Avenida presentó a Djaldi – Tabdi. La interior francesa estuvo escoltada por Jorge Recio y Anna Montañana y reconoció que es su primera experiencia fuera de Francia.

Su fichaje. “Estoy encantada de estar aquí. Es mi primera experiencia fuera de mi país y ya he podido comprobar el ambiente en estos tres días. Las chicas están realmente motivadas”.

¿Por qué firmó por Perfumerías Avenida? “Se me viene la cabeza la palabra ambición y la palabra familia. Siempre he querido ganar en un buen entorno y Avenida es un club ambicioso”.

Sus primeros días en Salamanca. “Para mí hay muchas cosas nuevas. Empezando por una Liga nueva con normas nuevas. Es el principio de un nuevo comienzo y hay muchos pasos por dar”.

Cualidades. “Una de las preguntas que nos hizo Anna era qué podíamos aportar al equipo. Y muchas dijimos que positividad y buena energía”.