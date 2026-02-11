Djaldi-Tabdi se pierde los duelos ante Athinaikos y Jairis

Semana intensa para Perfumerías Avenida. El equipo charro se ve las caras este jueves, a las 20:30 horas, con Athinaikos en la vuelta de los cuartos de final de la Eurocup Women y el sábado tendrá un complicado choque liguero ante Jairis (también en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez, a las 19:30 horas).

Y lo tendrá que hacer sin Djaldi-Tabdi. La jugadora francesa ya se perdió los dos últimos encuentros y el parte médico del club habla de “lesión muscular en su cuádriceps izquierdo”.

Esta situación obliga a Djaldi-Tabdi a guardar reposo deportivo y su reincoporación queda pendiente de la evolución.