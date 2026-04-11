Doble derrota charra en Tercera FEB

Mala jornada para los equipos charros en Tercera FEB. Tanto el Perfumerías Avenida como el Atlético Carbajosa cayeron en sus encuentros de este sábado.

En el grupo AA, el Atlético Carbajosa perdió por 76-82 ante Pas Pielagos. Un nefasto último cuarto (16-31) dejó sin victoria al equipo charro, que contó con Massaley Jr (24 puntos) y Dinis (17 puntos) como jugadores más destacados.

En el grupo AB, Perfumerías Avenida no pudo lograr el triunfo en casa del líder. Marín Ence aprovechó el primer y el tercer parcial para tumbar al equipo de Álex Bellido (84-74). Nfugor fue el máximo anotador de Avenida con 21 puntos, bien escoltado por Garrido (16) y Granja (15).